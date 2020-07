Ouça áudio:

O Bolsa Família beneficiou 14.283 milhões de famílias no mês de junho. O número de pessoas atendidas pelo programa foi o segundo maior da história, de acordo com o Ministério da Cidadania. Dessas, 13,6 milhões de famílias receberam o auxílio emergencial do Governo Federal, destinado para minimizar os impactos econômicos da Covid-19 entre os mais vulneráveis.

Auxílio emergencial vira “Dinheiro do Bolsonaro” no interior brasileiro

Governo Federal prorroga auxílio emergencial por mais dois meses

Auxílio Emergencial beneficia mais da metade da população do país

O recorde de famílias atendidas na história do programa foi no mês de maio, com 14,33 milhões beneficiárias. Em junho, além das famílias que receberam o auxílio emergencial, outras 650 mil receberam o pagamento regular do Bolsa Família, o que totalizou R$ 104,3 milhões.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de R$ 120 bilhões já foram creditados aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Cerca de 65 milhões de pessoas já receberam o valor. Estima-se que 58% da população brasileira vai ser beneficiada direta ou indiretamente pelo auxílio.

Comentários