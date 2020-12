Os dois receberam voz de prisão pela prática de tráfico internacional de drogas, já que teriam acabado de chegar ao Brasil trazendo o entorpecente.

Policiais da 1° Delegacia de Polícia Civil de Guajará-Mirim prenderam dois bolivianos na tarde do dia (16), após serem flagrados com droga avaliada em R$ 8 mil, durante uma abordagem em um porto clandestino.

Os policiais abordaram os criminosos em um porto clandestino no município de Guajará-Mirim no momento em que a dupla chegava com a droga.

Com eles, a Polícia encontrou com aproximadamente 1 kg de maconha do tipo “Skank”.

Os dois receberam voz de prisão pela prática de tráfico internacional de drogas, já que teriam acabado de chegar ao Brasil trazendo o entorpecente.

Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da justiça.

