A situação de pandemia que assolou o mundo, está mostrando outro lado além do isolamento. Bolivianos que procuraram abrigo no lado brasileiro de Brasileia e Epitaciolândia, estão começando a sentir a necessidade de realizar o abastecimento de suas dispensas.

Caso queriam ir ao lado boliviano para sacar dinheiro nos bancos, sabem que não poderão retornar para o lado brasileiro e realizar compras. As cenas podem ser registradas nas duas pontes que ligam a cidade de Cobija.

“Tenho dinheiro no banco, mas não tem como ir lá buscar. O Decreto não permite eu entrar no meu país e voltar, pois a minha família está toda aqui em Brasiléia”, desabafou o boliviano.

Ou cena registrada, foi de uma senhora, na companhia de sua filha e a neta de 8 anos. Da mesma forma não tinha como ir no lado boliviano para sacar dinheiro e fazer compras e não posso passar o cartão para outro pessoa, mesmo que seja um parente.

Em tempo, a Bolívia radicalizou e passou quase que por completo, o controle de algumas cidades como Cobija, para as Forças Armadas do país e estão seguindo à risca, o toque de recolher. Que desobedecer e for detido na rua fora do horário e sem a permissão de acordo com o número RG, pagará multas de B$ 1000 a 2000 bolivianos.

Até a manhã desta sexta-feira, dia 27, cerca de 104 bolivianos foram detidos nas ruas de Cobija desrespeitando as normas impostas.

