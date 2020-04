A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra mais um caso confirmado de coronavírus no estado, nesta terça-feira, 31, com base nas informações do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O número de casos positivos subiu de 41 para 42, e este mais novo vem de Acrelândia, uma auxiliar administrativa de 49 anos, que pegou Covid-19 de uma pessoa que já se conhecia estar positiva.

O município passa agora de seis para sete contaminados. No último domingo, 29, havia sido registrados os primeiros dois casos da doença em Acrelândia, enquanto que na segunda-feira, 30, surgiram outros quatro.

O número de notificações subiu de 440 para 461 casos, ou seja, com 21 pessoas a mais submetidas ao teste, das quais 378 tiveram como negativo o resultado para a Covid-19. O número de exames que estão em investigação também diminuiu de 63 para 41, nesta terça-feira, 31.

Rio Branco, AC, 31 de março de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre

