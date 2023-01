Bicho-preguiça é resgatado por equipe da Energisa em Cruzeiro do Sul 

A TV NORTE ACRE é a mais nova emissora filiada ao SBT no Acre, com a identificação no canal 22.1.

Localizada na rua Minas Gerais, região central de Rio Branco, de onde transmitem toda a programação nacional e produção local. A mais nova emissora do Grupo Norte de Comunicação. Empresa sem vínculos políticos, partidários e totalmente independente, fundada no Amazonas, mas também presente em Brasília, Tocantins e Roraima.

A frente da emissora estão nomes novos do jornalismo acreano como o do apresentador Efraim Macambira e o gerente de jornalismo Victor Augusto.

“A emissora já está presente no estado há mais de um ano com a programação nacional e com produções locais por meio de flash informativo que chamamos de minuto norte, realizamos a cobertura das eleições e já estamos nos ar com um programa popular. No último dia 16 estriamos o Agora Acre e na próxima semana estaremos no período noturno com o Norte Noticias”, disse Victor.

O programa Agora Acre vai ao ar de segunda à sexta-feira a partir das 11:30 e o Norte Notícias às 17:20 da tarde, com a apresentação do jornalista Efraim Macambira.

“A proposta do Grupo Norte é de um jornalismo diferenciado com a participação da população. Exemplo disso temos o quadro De 0 a 10 onde a população avalia a qualidade do serviço público, além de darmos voz a quem vivencia os problemas de iluminação, de segurança de infraestrutura, uma forma de cobrar o que é de direito dos moradores”, destacou Victor.

