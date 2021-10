Bené Damasceno, de Porto Acre, elogia trabalho de Vanda Milani em prol dos mais carentes.

“Dra. Vanda foi um dos únicos parlamentares da bancada federal do Acre que utilizou recursos da Assistência Social como emenda. É onde atende as pessoas mais necessitadas”. A declaração é do prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, ao reconhecer o trabalho e esforço da deputada Vanda Milani(Solidariedade)em busca de recursos, sobretudo para o atendimento dos mais carentes.

O prefeito de Porto Acre esteve, semana passada em Brasília, no gabinete da deputada Vanda Milani, na Câmara dos Deputados, para garantir emendas parlamentares a seu município. No orçamento de 2021,Vanda Milani destinou para Porto Acre R$ 2,6 milhões para a construção da ponte sobre o rio Andirá e R$ 100mil para PAB(custeio) e a construção de 2 quadras poliesportivas no valor de R$ 1,1 milhão sendo uma para a Vila do Incra e outra para a Vila Caquetá, ambas no município de Porto Acre. Criado em 1993,Porto Acre é um município histórico(palco da Revolução Acreana).Desmembrado de Rio Branco, boa parte de sua população vive da agricultura familiar e pecuária.

Apoio

“Nós estamos aqui, no gabinete da dra. Vanda, para pedir a ela este apoio para ajudar o nosso município, em especial os mais sofridos”, disse Bené Damasceno. A deputada aproveitou, então para reiterar sua disposição de usar de todas suas articulações políticas e trabalho parlamentar em Brasília a fim de assegurar os recursos para o atendimento das demandas do prefeito, “ Porto Acre merece todo nosso carinho e atenção que possam se reverter em meios que venham assegurar o desenvolvimento do município e o progresso social e bem estar de toda gente de Porto Acre ”.