Um policial à paisana feriu a tiros três bandidos que tentaram assaltar um comércio próximo ao Campo do Atlético Acreano, no bairro Cidade Nova, no 2º Distrito de Rio Branco, neste domingo (11). Um quarto assaltante conseguiu fugir conseguiu fugir do local do crime.

A polícia informou que os quatro criminosos chegaram a pé ao estabelecimento e armados anunciaram o assalto, quando o policial à paisana, que fazia compras no comércio, reagiu e atirou em três.

Feridos, Thiago da Silva Prado, de 18 anos, John Francalino da Silva, de 23 anos, e outro bandido que ainda não teve seu nome informado correram e se esconderam em uma casa, mas foram presos pela polícia.

Dois dos três bandidos foram atendidos pelo Samu e encaminhados ao Pronto-socorro. Jhon Francalino está em situação grave. Já Thiago está em estado de saúde estável.

Já o terceiro assaltante foi levado à Upa do 2º Distrito.

Comentários