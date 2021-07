Ausente do Gazeta Alerta, Edvaldo passa por cirurgias na vesícula biliar e correção de hérnia

Por

Um dos maiores apresentadores de TV no Acre, Edvaldo Souza, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para explicar aos internautas a sua ausência do Gazeta Alerta, da TV Record, que vem sendo comandado pelo jornalista Gabriel Rotta.

Edvaldo informou que o sumiço das telinhas ocorreu devido a se submeter a dois procedimentos cirúrgicos. O primeiro deles se trata da retirada da vesícula biliar com pólipo e o outro é a correção de uma hérnia de hiato, que confeccionou uma válvula para eliminar o refluxo gastroesofágico.

“Sofri durante anos protelando a cirurgia. Sofri com azia, refluxo, danos no esôfago, biópsias todos os anos, desconforto abdominal, e outros sintomas causados pela abertura exagerada do diafragma. Tomei coragem e fiz logo as duas cirurgias. Escolhi um médico competente e da minha confiança. Só me resta agradecer ao Doutor Romeu Delilo e equipe. Profissionais que garantem um trabalho humanístico e de qualidade. Por enquanto estou só tomando líquidos e depois passo para a alimentação pastosa. Estou bem graças a Deus. Em breve volto à TV Gazeta”, escreveu.