Associação dos produtores Rurais Agroextrativistas São Benedito promove Assembleia Geral

Em pronunciamento na sessão desta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos), manifestou preocupação com o aumento de mortes violentas no Alto Acre, especificamente no município de Brasiléia.

“A violência é uma pauta que me preocupa demais e que sempre vou abordar nesta tribuna. De acordo com o segundo relatório do Ministério Público do Estado, Brasiléia registrou no exercício de 2022, 22 mortes violentas intencionais. Para uma cidade com 26 mil habitantes é um número muito alto”, disse

O parlamentar disse que é necessário que a Secretaria de Segurança do Estado atue de maneira preventiva para diminuir os altos índices de violência no Estado. “Essa questão da segurança é algo que preocupa demais. Não falo apenas das mortes, mas, dos roubos, assaltos e furtos. A gente vê o esforço do governo do Estado para combater essas questões, mas o crime não para. É necessário que a secretária de segurança atue de forma preventiva, de maneira antecipada, só assim as ações de combate terão êxito’, observou.

