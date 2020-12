A demora das chuvas na região amazônica, preferencialmente na fronteira do Brasil pelo estado do Acre, acabou neste mês de dezembro de 2020. Como falam os mais antigos, “se chove no primeiro dia do mês, cai água até o final”.

Neste final de semana, principalmente na cidade de Assis Brasil, localizada na tríplice fronteira do Acre, recebeu um volume muito acima do esperado para um dia. Foram cerca de 65 milímetros de chuva forte ao ponto de alagar ruas no centro da cidade.

Na Avenida Raimundo Chaar, próximo ao prédio da prefeitura, a sistema de esgoto não suportou o volume da chuva e as águas chegaram a invadir a agência da Caixa Econômica e alguns comércios.

Por volta das 8h00, o rio Acre alcançou os 9 metros. Em Assis Brasil, o nível de alerta é de 11,30cm e transbordamento, é de 12,50cm. Em conversa como prefeito que está para assumir o município, professor Jerry Correia, disse que já está em conversa com a atual gestão e equipe que está sendo montada, para traçar um plano de contingência, ficando à postos caso seja necessária alguma ação por parte da administração pública.

Em Brasiléia e Epitaciolândia, os atuais e futuros gestores, também já estão traçando metas para possíveis transtornos que possa acontecer nos próximos dias. O nível do Rio Acre entre Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija (Bolívia), já vem mostrando aumento desde as 22 horas de domingo (27).

Por volta das 8h00, as réguas localizadas na cidade de Epitaciolândia, marcavam pouco acima de 6 metros, mas, pode subir mais nas próximas horas. Em Brasiléia, o nível de alerta é de 9,80cm e de transbordamento é de 11,40cm.

A previsão para esta segunda e terça-feira, segundo sites especializados, será de tempo nublado com chuvas, com temperatura oscilando entre mínima de 23 e máxima de 30 graus célsius.

Mais informações a qualquer momento.



Veja vídeos:

Comentários