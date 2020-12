do Decom - ALE/RO

A Assembleia Legislativa realizará leilão on line de veículos, equipamentos e mobiliários.

Os 23 lotes disponíveis, sendo 16 veículos e outros sete lotes, poderão ser visitados entre os dias 07 e 11 de dezembro, no estacionamento do subsolo da Casa de Leis, entre 8hs às 13hs, no endereço Av. Farquar, nº. 2562, bairro Olaria.

O edital já foi publicado e pode ser acessado no link http://transparencia.al.ro.leg.br/LicitacoesContratos/Licitacoes/detalhes/253 o leilão on line será realizado no dia 16 de dezembro, com encerramento às 11hs, através do site https://www.deonizialeiloes.com.br

Os lances já podem ser feitos nos 23 lotes oferecidos no leilão, através do seguinte endereço: https://www.deonizialeiloes.com.br/externo/lotes/27469

Entre os automóveis ofertados no leilão, estão camionetes e carros de passeio, alguns necessitando de reparos mecânicos. Entre os equipamentos, estão nobreak, impressoras, computadores, bebedouros e centrais de ar condicionados. Itens mobiliários como cadeiras, armários, balcões e estantes de aço também estão no leilão.

Para acessar o edital do leilão e obter mais informações:

http://transparencia.al.ro.leg.br/media/arquivos_licitacao/EDITAL_LEILAO_2020_W9PBLOV.pdf

Comentários