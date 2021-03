O homem acusado de praticar assalto, Alexssandro Firmino, de 25 anos, foi ferido com um tiro no final da manhã desta quinta-feira, 11, após roubar um idoso na Estrada da Usina, situada no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. Segundo a polícia, o idoso estava caminhando na rua quando Alexssandro e seu comparsa se aproximaram em uma bicicleta e, com uma arma de fogo, renderam e roubaram a vítima.

Entretanto, um policial que estava passando no local percebeu a situação, reagiu e efetuou um tiro que atingiu que atravessou a perna direita do criminoso. O projétil ficou alojado na perna esquerda de Alexssandro. O outro assaltante conseguiu fugir.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e, com muita dificuldade, os paramédicos prestaram o atendimento ao assaltante. Segundo os socorristas, o suspeito a todo momento agredia, quebrava a viatura e ameaça de morte os profissionais.

Alexssandro foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, porém, segundo um médico do hospital, o quadro clínico do criminoso se agravou, pois o tiro atingiu a veia femoral.

Policiais Militares estiveram no local, fizeram patrulhamento em busca de prender o comparsa de Alexssandro que fugiu com a arma de fogo, mas ele não foi encontrado. A vítima foi encaminhada à Delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

