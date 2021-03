Na tarde desta quinta-feira, 11, a Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Capturas (NECAP) com apoio do Grupo de Recaptura da Polícia Penal, (RECAP), a foragida da justiça F. R.G. de A. C., 34 anos.

A investigada foi presa na rua Principal do bairro Recanto dos Buritis, região periférica da capital.

A foragida faz parte de uma organizacao criminosa e responde por vários delitos na Vara de Organização Criminosa pelo cometimento de crimes da mesma natureza e tinha prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado em desfavor de Raquel Melo de Lima de 13 anos, morta e encontrada em uma cova rasa no 31 de janeiro de 2021.

Há época dos fatos a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP) deu início as investigações e prendeu R. P. S., F. E. L. R., e R.P. S., todos com envolvimento direto no homicídio da adolescente.

Após a prisão, a investigada foi conduzida a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado a disposição da justiça.

