As figuras públicas reagem ao que aconteceu com Añez: “Humanidade, por Deus!”

Página Digital Sete

Ao saber que a ex-presidente Jeanine Añez tentou se “autoflagelar” neste sábado no Centro Penitenciário Feminino de Miraflores, onde cumpre prisão preventiva, diferentes figuras públicas recorreram às redes sociais para solicitar a libertação da ex-presidente e pediram que ela ser capaz de se defender em liberdade.

“As explicações do governo sobre a situação da ex-presidente Jeanine Añez não são sérias nem críveis. A Assembleia Permanente dos Direitos Humanos e o ACNUDH, como entidades independentes, devem verificar sua situação. Peço que cesse sua prisão política. Que ela se defenda em liberdade . ”escreveu o líder da Comunidade Cidadã (CC), Carlos Mesa.

Mensagem semelhante foi enviada pelo ex-presidente Jorge “Tuto” Quiroga, que exigiu “humanidade” ao Governo de Luís Arce.

“Os ex-presidentes da Bolívia exigem que Jeanine Añez se defenda em liberdade, que sua vida e integridade sejam respeitadas. Relatório GIEI Bolívia-CiDH (pp. 277-284) questiona o abuso da prisão preventiva. Hoje vemos as consequências. Presidente Arce: Humanidade, pelo amor de Deus! ”, Disse ele.

Por sua vez, o governador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusou o Executivo de “adulterar” a saúde de Añez e realizar uma “política de vingança”.

“O governo de Luis Arce e sua política de vingança está ultrapassando todos os limites. Vez após vez, eles interferiram na saúde de Jeanine Áñez, em um comportamento desumano que é crueldade. Exigimos que as perseguições parem e respeitem os direitos humanos dos presos ! políticos! “, disse ele.

A mesma reacção foi de Marco Pumari, ao afirmar que “já não podemos ver da varanda o que se passa no nosso país, a covardia do maçismo não tem limites”; enquanto o deputado Zvonko Matkovic afirmou ter experimentado “os abusos” do governo em sua própria carne. “Não podemos permitir que tratem os presos políticos como animais, eles também têm direitos”, afirmou.

O ex-sócio da aliança de Añez, Samuel Doria Medina, também se referiu ao assunto e garantiu que o ex-presidente sofre “tortura física e mental” e responsabilizou o MAS e os ministros do governo e da justiça “por tudo o que acontecer a Añez”

“Jeanine sofre torturas físicas e mentais que não são legais, mas que são legalizadas pelo aparato judiciário de massa”, disse o político em um comunicado. “A situação a que está sujeito o ex-presidente é incompatível com a democracia e com um estado de direitos humanos. É um bullying inaceitável no século XXI em um país latino-americano ”, frase.

O Ministro de Governo, Eduardo Del Castillo, foi quem informou esta manhã que Añez se machucou nas primeiras horas da manhã, mas assegurou que os ferimentos são “arranhões” superficiais no braço e que sua saúde não está em risco.

“Lamento informar que a Sra. Jeanine Añez teria tentado gerar uma autolesão nas primeiras horas de hoje, porém, afirmamos que sua saúde está completamente estável. Ela tem alguns pequenos arranhões em um dos braços, porém, não há nada com que se preocupar “, disse Del Castillo em uma entrevista coletiva.

Preocupação com a saúde de Añez

A saúde da ex-presidente tem sido motivo de debate nas últimas semanas, após repetidas reclamações de familiares e figuras públicas. Nesta mesma manhã, três ex-presidentes do Estado – Jaime Paz Zamora, Jorge “Tuto” Quiroga e Carlos Mesa – emitiram um comunicado no qual pediam às autoridades judiciais que “preservassem a vida e a integridade física e psicológica” de Añez.

“Os laudos médicos que ficaram conhecidos, assim como as imagens em movimento divulgadas, mostram a deterioração da saúde do ex-presidente Añez”, diz a primeira parte do documento. “Consideramos crucial e inevitável revisar sua situação jurídica e estabelecer qualquer medida alternativa que lhe permita se defender, salvaguardando seu direito à saúde, vida e integridade. Manter o ex-presidente detido pode ter consequências desastrosas para ela, sua família e o país. “.

Añez cumpriu recentemente cinco meses de prisão, após sua prisão na madrugada de sábado, 13 de março deste ano, em Beni. O ex-presidente é acusado de sedição e terrorismo, pelos fatos que desencadearam a renúncia de Evo Morales, em novembro de 2019.

O ex-presidente é hipertenso e apresenta quadro de depressão. Nos últimos dias, ela foi levada a diversos centros de saúde por ordem do Regime Penitenciário para exames médicos, porém, sua família denunciou que ela não foi submetida a exames rigorosos e que o índice de transferências afeta sua saúde.