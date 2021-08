Máquinas começam a rasgar mato e terra e anel viário de Brasiléia começa a se desenhar

Por

A parte de mata e campo por onde vai passar a BR-317 em Brasiléia e Epitaciolândia, na rica região do Alto Acre, por causa do anel viário, começaram a ser rasgadas pelas máquinas pesadas. À medida que o ronco dos motores aumenta o sonho da população daquela regional do Estado começa a se materializar.

A obra estruturante dará mobilidade a uma região que cresce vertiginosamente, onde moram cerca de 60 mil pessoas, na fronteira com a Bolívia. Além disso, a ponte nova sobre o Rio Acre, passando por fora da cidade, dará celeridade no corredor que liga o Brasil ao Peru, pela BR-317, passando ainda pelo município de Assis Brasil.

A construção do anel viário terá um contorno pela BR-317 de 10,30 quilômetros, junto a uma ponte de 250 metros, sendo 4,18 quilômetros em Brasiléia e 6,12 em Epitaciolândia, beneficiando toda uma população, num investimento de R$ 60 milhões em recursos oriundos do Governo Federal, que deverá ser executado em dois anos.

Essa semana o empresário Orleilson Cameli, dono da empresa CZS, líder do consórcio que venceu a licitação, fez um portfólio particular do início dos trabalhos, com as máquinas rompendo a mata e chegando as margens do rio Acre. Filho do ex-governador Orleir Cameli (in memoriam), Orleilson “Zico” lembrou do pai, que asfaltou a BR-317 quando governou o Acre de 1994 a 1998. “Muita emoção”, disse. Zico também filmou a condução das máquinas entre Cruzeiro do Sul e Brasileia, tudo sob forte emoção.

O empresário Zico não é o único entusiasmado com a obra. Além dele, tem uma lista de moradores, dos prefeitos e do próprio governador Gladson Cameli (Progressistas), cujo início da obra do anel viário pode ser considerado o ponta pé inicial da fase que marcará o Acre com grandes obras.

“São situações como essa que fazem valer a pena a gente ser político. O tempo e a burocracia às vezes nos atrapalham muito, mas não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Obrigado ao presidente da República, por ter atendido todos os pedidos do Acre, além do Dnit, Deracre e Seinfra, mas, principalmente, àquele que está na ponta, o servidor debaixo do sol, direto na realização da obra. Ainda estamos vivendo um momento muito difícil com essa pandemia em todo o mundo, mas já estamos vencendo o jogo, com vacinação garantida, e vamos seguir mais do que nunca pelo desenvolvimento do Acre”, disse o governador.

Prefeitos empolgados com obra comemoram geração de emprego

“O anel viário, além de aquecer a economia com a obra em si, trará diversos benefícios, entre eles; diminuirá o trânsito de veículos pesados no centro das cidades; atrairá novas empresas para a região com a finalidade de exportar seus produtos; e proporcionará emprego e renda para muitas famílias”, disse o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), ao AcreNews.

O prefeito dos epitaciolandenses, assim como a de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), reconhecem o esforço do Governo para a realização desse sonho de décadas. “Todo o nosso agradecimento ao Governador do Estado, Gladson Cameli, por esse investimento”, escreveu ao AcreNews Sérgio Lopes.