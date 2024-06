As casas de apostas para os eSports

Entre os eSportes mais populares está o Counter Strike, mais conhecido pela abreviação CS. O jogo foi lançado no ano de 2000 e ganhou popularidade ao longo dos anos. Principalmente no cenário competitivo, tendo hoje muitos campeonatos com prêmios milionários. Neste ano, em outubro, vai acontecer o primeiro campeonato de CS 2 no Rio de Janeiro. CS 2 é uma uma nova versão do jogo, atualizada e aprimorada. O torneio conta com a participação de 16 equipes do mundo inteiro e com o prêmio de aproximadamente 1 milhão e 27 mil reais.

O Brasil é um competidor muito forte na modalidade de CS, este jogo é muito popular entre jovens. Na verdade, sempre foi e na década de 2000 pode ser considerado o jogo mais popular nas lan house do Brasil. Provavelmente, devido à alta competitividade, sempre teve apostas em torno da cena competitiva de CS. É possível fazer apostas numa plataforma online ou casa de apostas. Não todas as casas de apostas do brasil oferecem CS, mas muitos contam com essa modalidade.

Inclusive com as recentes atualizações do jogo, o mercado de compra e venda de artigos dentro do jogo, conhecidas como skins, passou a movimentar milhões ao redor do mundo. Mesmo que a personalização de armas no jogo seja puramente estética, não influencia na jogabilidade, criou um mercado paralelo que surpreende.

Rainbow Six

Outro jogo mais recente que chama a atenção dos jogadores profissionais é o Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, comumente chamado de Rainbow Six ou para os mais íntimos R6. Esse jogo foi lançado em 2015 e cresceu significativamente até os tempos atuais. Hoje possui diversos campeonatos como a Liga Six, Elite Six e BR6. Esse jogo conquistou os jovens da geração Z, assim como o CS havia conquistado os jovens de sua época.

O Brasil ganhou a responsabilidade de sediar o campeonato Six Invitational em 2024, que ocorreu pela primeira vez em São Paulo no mês de fevereiro. Desde o lançamento do jogo as equipes brasileiras de R6 lideram o ranking global de premiações, já receberam mais de US$9,7 milhões, ultrapassando potências como os Estados Unidos (US$7,5 milhões) e a França (US$3,6 milhões).

As casas de apostas e suas propostas

Se quiser fazer uma aposta em Rainbow Six, pode procurar a casa de apostas Bodog. Também a casa conta com CS 2, DOTA 2, League of Legends. Overwatch 2, Call of Duty, Valorant. Como esta plataforma se orienta mais no mercado norte americano, tem beisebol, hóquei no gelo e futebol americano. Uma vantagem é que tem um aplicativo muito bom.

Betano também tem app bem desenvolvido e a maior variedade de eSportes disponíveis, como Counter Strike European, Pro League: Division 2, League of Legends, DOTA 2, Valorant, Call of Duty, Rocket League, StarCraft II, King of Glory

A plataforma 1xBet possui excelentes cotações para os maiores eventos e bônus lucrativos. Na seção de eSports oferece CS 2, DOTA 2, League of Legends.

A casa KTO tem um site moderno e oferece um mercado grande de apostas ao vivo. Também tem boas ofertas e muitas opções de pagamento. A oferta de cyber jogos é bastante variada: CS , DOTA 2, Starcrafs 2, King of Glory, Call of Duty, Valorant, League of Legends, Wild Rift, Age of Empires.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários