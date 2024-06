Elenco do Rio Branco treina em dois período e o foco é o Trem

Após a derrota para o Porto Velho no sábado, 15, na capital de Rondônia, o elenco do Rio Branco voltou aos treinos na tarde desta segunda, 17, no José de Melo. A comissão técnica definiu a programação e os jogadores irão treinar em dois períodos nesta terça, 17.

Duelo no sábado

O Rio Branco enfrenta o Trem, do Amapá, no sábado, 22, às 19 horas, no Florestão, em duelo direto pela 5ª colocação do grupo A1. O Trem soma 12 pontos e o Rio Branco tem 11.

Deve mudar

O técnico Marcelo Brás deve mudar a montagem da equipe para o confronto do fim de semana. O Rio Branco jogou com três zagueiros diante do Porto Velho e para o próximo confronto a equipe deve ser mais ofensiva.

