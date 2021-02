A Polícia Militar agiu rápido e conseguiu liberar um casal que ficou por quase duas horas como refém de três criminosos em uma casa na rua João 23, localizada no conjunto Vilage Valdemar Maciel, nas proximidades do supermercado Mercale.

O casal anunciou que estava vendendo a casa, quando recebeu uma ligação de uma pessoa, que se dizia corretor de imóveis, dizendo que estava interessada no imóvel.

Eles falavam com uma pessoa da família no telefone quando a casa foi invadida por três homens armados com uma escopeta tipo ‘garrucha’.

O familiar percebeu que algo estava errado e acabou ligando para a polícia, que compareceu ao local com cerca de dez viaturas, entre carros e motocicletas. Uma ambulância do Samu também esteve no local.

A polícia negociou com os criminosos por cerca de duas horas. Eles exigiram três coletes à prova de bala, a presença de um representante dos Direitos Humanos e de uma pessoa da família. A mãe e a irmã de um dos bandidos, que se identificou como Paulo, foram até o local e pediram para ele se entregar. No final, a PM conseguiu prender os três invasores e liberar o casal.

