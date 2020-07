O edital foi publicado na edição de quinta (23) do Diário Oficial do Estado (DOE). Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração, das 8h às 11h30, para realizar a inscrição.

O secretário de Administração da cidade, José Menezes, disse que três médicos pediram demissão no mês de junho, o que gerou um desfalque na atenção básica do município.

Na época, o prefeito João Sebastião Flores disse que, somente com relação aos médicos, a baixa tinha sido de cinco profissionais. Segundo ele, dois dos médicos eram do grupo de risco do novo coronavírus e outros três foram chamados para atuar no programa Mais Médicos e deixaram a cidade.