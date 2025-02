Após mais de dois anos, suspeito de matar cunhado com facada ao pedir abraço é preso em Tarauacá

Elias Leite da Silva, conhecido como “Madrugada”, sofreu fratura no braço e luxação no punho; polícia investiga o caso e busca por três suspeitos

Na noite deste sábado (8), Elias Leite da Silva, de 27 anos, morador em situação de rua conhecido como “Madrugada”, foi vítima de uma violenta agressão no Centro de Rio Branco. Ele foi atacado por três homens que o golpearam com ripas, socos e chutes, causando uma luxação no punho esquerdo e uma possível fratura no braço esquerdo.

De acordo com a vítima, ele caminhava pela Rua Rui Barbosa, nas proximidades do prédio da Prefeitura de Rio Branco, quando foi interceptado pelos agressores. Após derrubá-lo com uma rasteira, os criminosos iniciaram os golpes e fugiram do local. Ferido, Madrugada conseguiu correr até um estacionamento próximo ao prédio do INSS, na Avenida Getúlio Vargas, onde pediu ajuda.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, e Elias foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca dos suspeitos, que não foram encontrados. O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

