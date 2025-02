Criminosos invadem posto de combustíveis, violam cofre e roubam dinheiro em Rio Branco

Um acidente de trânsito foi registrado em Cruzeiro do Sul nesse domingo, 9, e os dois motoristas envolvidos, que estavam embriagados, foram presos. Na manhã chuvosa desta segunda-feira, 10, mais um sinistro aconteceu. Em nenhum dos casos houve morte.

O acidente envolvendo dois veículos modelo Hilux, ambos conduzidos por motoristas sob o efeito do álcool, foi registrado nas proximidades da ponte do Môa. No teste, um deles marcou 0,81 mg/L e o outro 0,84 mg/L. Francisco Ademasio Fernandes da Silva e Marlon Willian Martins da Silva foram presos em flagrante.

No depoimento, Ademasio relatou que estava trafegando pela Rodovia AC-405 no sentido Cruzeiro do Sul/Mâncio Lima quando foi ofuscado pelos faróis do veículo de Willian, que estaria em direção oposta.

Ele afirmou que, em seguida, perdeu o controle do carro, resultando em uma colisão. Por outro lado, Willian afirmou que seguia pela rodovia no sentido Mâncio Lima/Cruzeiro do Sul, mantendo-se na pista correta, e que fez uma tentativa de desvio, mas não conseguiu evitar o impacto, que atingiu a lateral esquerda de seu veículo.

Já nesta segunda-feira, 10, na Avenida São Paulo, houve uma colisão entre uma motocicleta e um carro na rotatória da via. As imagens capturadas no momento do acidente mostram o carro preto atravessando a rotatória e uma motocicleta caída, posicionada perigosamente próxima à roda do veículo.

A polícia está investigando o ocorrido para esclarecer as circunstâncias que levaram à colisão.

