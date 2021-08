Após jantar, presidente da CPI manifesta apoio a André Mendonça para o STF

Basília Rodrigues da CNN

Apesar de crítico ao governo, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que não tem resistência ao nome de André Mendonça à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. “Não tenho nada contra ele. Não misturo as coisas. É uma pessoa do bem. Tem que aguardar a sabatina”, disse à coluna nesta quinta-feira (26). Aziz participou do jantar de apoio do PSD a Mendonça ontem à noite (25). A legenda fechou questão favorável à indicação.

O encontro ocorreu no apartamento do senador Lucas Barreto (PSD-AP), em Brasília. No cardápio, iguarias, que foram de pirarucu a pernil de javali.

Mendonça, de acordo com relatos, reafirmou compromisso de manter diálogo com o Parlamento. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, participou do jantar, ao lado de 8 dos 11 senadores do partido. Apesar de não ser da legenda, o senador Esperidião Amim (PP-SC) também esteve presente e fez um discurso sobre a confiança que nutre por Mendonça, se referindo a ele como alguém que não dá com uma mão para retirar com outra.