Polícia Federal faz maior apreensão de criptomoedas da história: R$ 150 milhões

Cleber Rodrigues da CNN

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (25), a maior apreensão de criptomoedas da história. De acordo com a PF foram apreendidos R$ 150 milhões em criptoativos, que serão liquidados e ficarão à disposição da justiça.

Durante o cumprimento dos 15 mandados de busca e apreensão, também foram apreendidos cerca de R$ 19 milhões em espécie, além de 21 veículos de luxo, relógios de alto padrão, jóias, valores em moeda estrangeira e documentos.

A operação Kryptos, que investiga um suposto esquema de pirâmide financeira, prendeu 5 pessoas. Entre elas, Glaidson Acácio, proprietário de uma consultoria em bitcoins no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Glaidson foi preso em uma mansão na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense.

Segundo as investigações, ele é suspeito de movimentar bilhões em um suposto esquema de pirâmide financeira, cuja promessa era de retorno de até 15% do valor investido pelos clientes. Além do Rio, as prisões aconteceram em Cabo Frio e duas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em nota à imprensa, a defesa de Glaidson Acácio informou que “está ciente da prisão e até o momento sem acesso ao conteúdo das investigações”.

A reportagem apurou que Glaidson passará por audiência de custódia nesta quinta-feira (26).

Confira na íntegra a nota da defesa de Glaidson Acácio:

“A defesa de Glaidson Acácio está ciente da prisão e até o momento sem acesso ao conteúdo das investigações. Apenas após a devida análise de toda documentação é que poderemos nos manifestar de forma concreta.”