Após derrota, Gabriel reitera confiança em Vitor Pereira ‘É um começo de trabalho’

Apesar dos dois gols marcados por Gabriel Barbosa, o Palmeiras ficou com o título da Supercopa do Brasil após duelo eletrizante que terminou em 4 a 3, para o Alvi-verde. Após a derrota, o camisa 10 do Flamengo evitou fazer alarde sobre o início de trabalho de Vitor Pereira e pediu racionalidade em relação às críticas pelos primeiros jogos.

“Claro que queríamos ganhar, mas temos que ser um pouco racionais. É um começo de trabalho, é um trabalho novo. Precisamos melhorar algumas coisas que precisam de tempo. É normal. Sei que no Brasil é assim: se perde um jogo, é o pior time do mundo. Empatamos com o Madureira, tem que acabar o mundo. Aí ganhamos de 5 a 0 no Maracanã e aí já é o melhor time do mundo de novo. É normal, temos que ser racionais nesse momento”, disse o atacante do Rubro-Negro.

Gabriel ressaltou que o momento é de concentrar as atenções nos treinamentos e nos próximos desafios pensando na preparação para o Mundial. O atacante também evitou justificar os erros que levaram a um placar recheado de gols.

“Se fosse no meio de temporada… A gente viu o jogo da Libertadores, que foi um jogo muito duro, com menos gols e menos chances. Acho que agora é ver vídeos, aproveitar bem o tempo para treinar e chegar bem no Mundial”, destacou Gabriel.

O Rubro-Negro volta a campo pelo Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (1°). O Flamengo enfrenta o Boavista no Maracanã, no primeiro dos seus três jogos antes da disputa da primeira partida contra o Independiente del Valle na Recopa Sul-Americana.

