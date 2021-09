Após confirmar casos positivos a variante Delta, AC tem 130 exames em análise para identificar cepas

No estado já foram confirmadas três variantes do novo coronavírus – Delta, Gama e Lambda.

Após confirmar casos positivos a variante Delta, Acre tem 130 exames em análise para identificar cepas

Após confirmar seis casos da variante Delta do novo coronavírus no Acre, na última semana, pelo menos mais 130 exames foram enviados para laboratórios do Rio de Janeiro e Pará para análise e avaliar cepas que estão em circulação no estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou, na sexta-feira (10), que os resultados positivos são das 15 amostras enviadas ao Instituto Evandro Chagas, com sede em Belém (PA) ainda em agosto. Dos seis casos, dois são de pessoas que chegaram do Rio de Janeiro e estavam em visita ao estado. Os demais são moradores de Rio Branco.

Nesta segunda-feira (13), a gerente de Assistência do Lacen, Janaina Mazaro, disse ao G1 que cerca de 90 exames estão em um laboratório do Rio de Janeiro e outros 40 no Pará. Ela explicou que são casos positivos para Covid-19 e a investigação é para apurar a circulação de variantes.

“Essas estão em investigação aguardando sequenciamento. Não tem como falar inicialmente que um caso é suspeito de Delta ou Lambda, tudo é Covid. Eu mando para lá para sequenciamento. São 130 amostras e a gente continua a investigar de forma aleatória. Eu dou prioridade para casos com maior gravidade desde que as unidades hospitalares me sinalizem, porque se não sinalizar, não tenho como saber que foi a óbito, quem viajou”, acrescenta.

Conforme a saúde, desde maio está em circulação no estado a variante Lambda, além dela também circulam no estado a Delta e a Gama.

Investigação

Em agosto deste ano, após confirmar a internação de um idoso de 84 anos, com suspeita da variante Delta do coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou mais amostras sugestivas para a variante.

O paciente na época foi internado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) com suspeita da variante na semana passada, após testar positivo por exame de RT-PCR para Covid-19. Ele havia recém-chegado do Rio de Janeiro e está internado com sintomas de febre, tosse seca, hipóxia, dor torácica e dispneia, e encontra-se em isolamento.

Entenda como surgem as variantes dos vírus e por que a Delta preocupa na pandemia de Covid

Variante Delta

Detectada na Índia em outubro de 2020, a variante Delta do coronavírus chegou a pelo menos 96 países. Em alguns deles, passou a ser dominante, como no caso de Singapura, Reino Unido e Portugal.

Dados preliminares apontam que ela é mais transmissível do que outras variantes, gera maior risco de hospitalização e de reinfecção e gera um quadro de sintomas um pouco diferente (mais dor de cabeça e menos tosse, por exemplo).