Após chegar do exterior, líder indígena do Acre descobre grave problema de saúde e está internado em São Paulo

Vindo do exterior, ele foi pego de surpresa na capital paulista com problemas no pâncreas

O líder indígena Tashka Peshaho, do povo Ywanawa, do Rio Gregório, em Tarauacá, interior do Acre, está internado numa UTI em São Paulo, apresentando um quadro grave de doença. Aos 50 anos de idade, o líder do povo Yanawa foi pego de surpresa com a doença quando vinha do exterior para sua aldeia.

Não há, ainda, confirmação oficial, mas, segundo pessoas próximas, o líder indígena está acometido de problemas no pâncreas. Seu irmão Sales Yanawa tem pedido, em Tarauacá, que os amigos enviem energias positivas e orações pelo restabelecimento da saúde de Tashka.

O líder indígena é muito conhecido no exterior e, entre seus amigos, estão personalidades como os atores Leonardo Di Caprio e Joaquim Phoenix – este último, aliás, logo após conquistar fama mundial por interpretar um imperador romano no filme “Gladiador”, esteve no Acre, na aldeia Yanawa, para atender convite do amigo e partir de um festival.

POR TIÃO MAIA