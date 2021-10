Dois homens são presos na BR-364 com mais de dois quilos de cocaína

Dois homens foram presos na noite deste sábado, 17, em uma ação conjunta das Polícias Civil, Militar e Federal como parte da Operação Hórus, programa V.I.G.I.A transportando pouco mais de 2 KG de cocaína em uma moto na BR-364.

Eles foram parados na barreira montada no rio Liberdade, na divisa entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o garupeiro transportava um saco com produtos alimentícios e a droga escondida.

Com o condutor da motocicleta foi encontrada a quantia de R$ 937,00 em espécie. Diante da situação de flagrante, a motocicleta, a droga e os indivíduos, foram encaminhados para a delegacia geral de Polícia Civil.