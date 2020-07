“Os cultos e as celebrações religiosas podem acontecer na bandeira amarela, então como estamos na bandeira laranja, ainda precisamos aguardar”, disse.

A reclassificação das regionais do estado em relação à pandemia da Covid-19, no âmbito do Pacto Acre Sem Covid, não permitiu que as igrejas fosse autorizadas a realizar cultos ou celebrações com ajuntamento de pessoas. A suspensão foi mantida pelo Comitê de Enfrentamento.

Durante entrevista coletiva o secretário Alysson Bestene destacou que tem ocorrido dentro do coletivo uma discussão interessante sobre o assunto, mas a princípio não houve mudança nas regras e que, portanto, o ajuntamento será permitido apenas na classificação amarela.

“Elas [as igrejas] apresentam um registro onde existe esse regramento. Existe uma discussão do Comitê, existe uma solicitação das igrejas para que a gente reveja essa situação, mas estamos estudando o assunto para poder tomar uma decisão”, destacou o gestor estadual.

A médica Karolina Sabino, coordenadora Comitê de Enfrentamento da Covid-19, destacou que as regras observadas pelo Comitê foram impostas em resolução do coletivo. “Os cultos e as celebrações religiosas podem acontecer na bandeira amarela, então como estamos na bandeira laranja, ainda precisamos aguardar”, disse.

Na manhã de ontem segunda-feira, o governador Gladson Cameli disse que estaria disposto a liberar os cultos até o final do dia, mas que estava aguardando a reunião do Comitê para decidir como agiria. “Também não será de qualquer jeito, terá limites, critérios e com menos gente, é claro!”, falou o governante.

