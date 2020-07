Populares levaram a vítima em uma motocicleta para a Unidade de Pronto Atendimento

ITHAMAR SOUZA

O jovem Natan Souza da Silva, de 18 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (20), no Ramal do Herculano, um dos acessos do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, o rapaz estava caminhando com um amigo pelo ramal, quando um homem numa motocicleta se aproximou deles e efetuou cerca de 5 tiros. O bandido errou 3 dos disparos e apenas dois tiros atingiram o rapaz, um no abdômen e outro no braço. O amigo da vítima não foi atingido. Após a ação, o criminoso fugiu tomando rumo ignorado.

Populares levaram a vítima em uma motocicleta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, onde Natan recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O estado de saúde dele é grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

