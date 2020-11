Ouça áudio:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu os dados referentes aos estudos não-clínicos e clínicos das fases I e II da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelas empresas Pfizer/BioNTech. A documentação foi incluída no processo de submissão contínua iniciado nesta semana.

A Anvisa tem até 20 dias para analisar os documentos, contados a partir da data do protocolo. Segundo a agência reguladora, a submissão contínua ainda não é o pedido de registro da imunização. Pelo procedimento, os dados técnicos deverão ser encaminhados à Anvisa conforme forem gerados. Dessa maneira, as empresas interessadas no registro de vacinas contra Covid-19 não precisão ter em mãos todos os documentos reunidos para apresentá-los à autarquia.

