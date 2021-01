Alunos terão o mês de abril como recesso escolar e retornam às aulas no início de maio

LEANDRO CHAVES

O ano letivo de 2020 da rede estadual de ensino no Acre está previsto para terminar no dia 31 de março do ano que vem, informou a Secretaria de Estado de Educação (SEE).

Os estudantes terão todo o mês de abril de férias e retornam para o ano letivo de 2021 no dia 2 de maio.

O encerramento da gravação das aulas remotas de 2020 pelos professores acontecerá no dia 4 de janeiro, quando eles e os coordenadores pedagógicos entram de férias, que durará até o dia 2 de fevereiro.

No entanto durante todo o mês de janeiro os alunos terão atividades de reforço e reprise das aulas na TV até o dia 15 do mesmo mês. As aulas remotas serão retomadas com os professores para a continuação do 4° bimestre no dia 8 de fevereiro.

As aulas presenciais foram suspensas no Acre no dia 17 de março, quando foram confirmados os primeiros casos de covid-19 no estado. Desde o meio do ano os estudantes contam com videoaulas na TV e na internet.

