Andira/Santa Cruz avança na Copa do Brasil sub 17

Texto: Paulo Célio

O Andirá/Santa Cruz, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil sub 17, a equipe acreana, venceu nas cobranças de pênaltis a representação da Tuna Luso Brasileira de Belém por 4 x 2 depois de um empate no tempo normal em 1 x 1.

A partida começou com 50 minutos de atraso devido as fortes chuvas que caíram na tarde desta quinta-feira na capital paraense, deixando o estádio Francisco Vasques de propriedade da própria Tuna Luso completamente impraticável para um bom futebol. Mesmo assim, o jogo foi realizado e a equipe acreana não se intimidou com o adversário que buscava a cada ataque o gol, mas eram barradas pela boa atuação da defesa acreana, com isso o Andirá começou a gostar do jogo e aproveitar o estado do gramado que era desfavorável para as duas equipes e começou a criar situações de gols.

Não demorou aos 30 minutos do 1º tempo, depois de uma jogada lançada na área da Tuna Luso a defesa paraense bateu cabeça e a bola sobrou para Diogo Padilha, que dentro da área mandou para as redes abrindo o marcador 1 x 0 Andirá placar do primeiro tempo.

No segundo tempo a equipe da Tuna veio para o tudo ou nada, pois só a vitória interessava para passar para a próxima fase da competição, a equipe acreana tentava arrancar nos contra-ataque, mas o campo continuava sendo o maior adversário. Aos 35 minutos, numa confusão dentro da área a árbitra marcou uma penalidade contra a equipe acreana. Juan cobrou para a Tuna e empatou o jogo.

Com o empate a Tuna continuou buscando o gol da vitória, mas a defesa acreana estava atenta aos ataques dos paraenses, resultado a partida foi encerrada aos 51 minutos e a decisão foi para as cobranças de pênaltis.

Nas cobranças das penalidades a equipe acreana se deu bem e venceu pelo placar de 4 x 2, com o goleiro Andirá pegando duas cobranças dos paraenses errando apenas uma.

