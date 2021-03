Dois estudantes, um de 20 e outro de 21, morreram na tarde desta terça-feira no hospital holandês localizado em La Paz (Bolívia). Eles são vítimas da tragédia ocorrida no quarto andar da Universidade Pública de El Alto (UPEA), onde uma grade cedeu.

O incidente aconteceu por volta das 10h30 desta terça-feira, dia 2, quando uma grade de metal cedeu no 4º andar da casa de estudos Alteña. Nas imagens, você vê estudantes de economia lutando e caindo no vazio.

De acordo com o relatório da Rede Unitel, os jovens não apresentaram documentos, por isso não podem ser identificados. Um deles teve uma lesão cerebral craniana.

Pela manhã, três alunos morreram após uma queda de pelo menos 10 metros. Dois deles eram mulheres e um homem. Alarmados, familiares procuram identificar seus filhos nos hospitais onde estão internados.

A Polícia iniciou as investigações do fato. Por meio de comunicado, a UPEA compromete-se a custear as despesas médicas e de sepultamento das vítimas.

