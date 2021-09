Alto Acre e Juruá avançam para bandeira verde e outras regionais ficam na amarela; veja o que muda

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 lançou nesta sexta-feira (17) uma nota técnica informando qual a classificação e os níveis de risco das regionais do Acre no combate ao coronavírus.

As Regionais do Alto Acre e Juruá-Tarauacá-Envira avançam em seu cenário epidemiológico e assistencial para o Nível de Cuidado (bandeira verde).

O Baixo Acre e Purus mantém a classificação em Nível de Atenção (bandeira amarela). Permanecem, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, como: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 50% da capacidade de público.

O que muda?

Com relação às duas primeiras regionais, o avanço permite uma mudança de regra no funcionamento dos setores e atividades comerciais: passam a funcionar com lotação de 80% da capacidade de público.

Deve ser observado, no entanto, que as restrições para eventos ainda permanecem vigentes, sendo autorizada a realização apenas dos eventos previstos na resolução 18, item 25, denominada “Eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, bem como eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em igrejas, cerimoniais, restaurantes e buffets”; permanecendo, portanto, proibidos eventos caracterizados como carnavais, festivais, arraiais fora de época ou qualquer outra festividade não prevista na resolução 18, item 25, responsável por causar grandes aglomerações.

Variante Delta

O executivo informou que todas as medidas de combate à variante Delta, que já tem casos confirmados no Estado, estão sendo adotadas.

“Informamos ainda que todos os esforços estão sendo envidados no enfrentamento à variante Delta do SARS-CoV-2 no Estado do Acre. Sendo assim, permanecem em vigor todas as medidas já implementadas até o momento, adicionalmente às medidas de fortalecimento da capacidade laboratorial para diagnóstico de Covid-19, a fim de intensificar o rastreamento e análise de novos casos para a VOC Delta, bem como reforço das medidas sanitárias, e intensificação das ações integradas de fiscalização”, destacou.

“Por fim, reafirma-se o compromisso e engajamento deste órgão colegiado em fazer cumprir seu papel no enfrentamento ao SARS-CoV-2, na certeza de que todos os esforços empregados reverter-se-ão em conscientização de que as medidas de higiene sanitária e vacinação são as grandes aliadas no combate à pandemia da Covid-19”, concluiu.