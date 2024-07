Alta Moda de Dolce & Gabbana começa com show de Christina Aguilera e presenças VIP

Beatriz Lima Leal Ralph Lauren anuncia desfile nos Hamptons

Ralph Lauren anunciou nesta segunda-feira (1º) que estará de volta à New York Fashion Week na próxima temporada. A marca abrirá a semana de moda de primavera-verão 2025 ready-to-wear com um desfile nos Hamptons no dia 5 de setembro.

“ Os Hamptons são mais do que um lugar. É um mundo natural de céu azul sem fim, oceano, campos verdes e cercas brancas, rusticidade e elegância com uma qualidade de luz que atraiu artistas aqui décadas atrás. É minha casa, meu refúgio e sempre uma inspiração ,” Lauren disse sobre a escolha do destino.

Nos últimos anos, Ralph Lauren tem escolhido colocar sua passarela em lugares de valor sentimental para ele, para a marca e para o seu lifestyle . O desfile de primavera-verão 2024 ready-to-wear foi em um loft de artista em um celeiro no Brooklyn Navy Yard, construído inspirado em seu celeiro em Double RL Ranch, onde seu filho David se casou. O desfile de outono-inverno 2024 ready-to-wear da marca foi no escritório de Ralph Lauren em Nova York.

Os Hamptons fazem parte do lifestyle e da iconografia da Ralph Lauren por cinco décadas, onde a marca tem envolvimento com a comunidade, além de três lojas em East Hampton, uma em Southhampton, e três propriedades pessoais do estilista à beira-mar em Montauk.

Fonte: Nacional