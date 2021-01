O estado brasileiro é pesadíssimo, pesa nas empresas. E cada vez que fecha uma empresa, fecha também a renda de um trabalhador, de uma família

No quadro Liberdade de Opinião desta terça-feira (12), o jornalista Alexandre Garcia comenta o anúncio do fim da produção de carros da Ford no Brasil e o fechamento de três fábricas da montadora.

“É a notícia mais grave de hoje, é um fato que cria desemprego. É muito simbólico esse anúncio da Ford nesse país que precisa de impostos para sustentar três poderes pesadíssimos e pouco ativos e sem eficiência. Será que o Congresso não vai dar uma olhadinha nisso e se perguntar porque elas estão saindo? É o Congresso nacional que tem o poder de modificar as leis”, avalia.

“As coisas não andam aqui no Brasil por causa do Congresso Nacional, que quer manter o status quo, ‘assim como está está bom, não vamos mexer’. O estado brasileiro é pesadíssimo, pesa nas empresas. E cada vez que fecha uma empresa, fecha também a renda de um trabalhador, de uma família. Cada vez que fecha uma empresa, fecha um pedaço do Brasil”, continua.

