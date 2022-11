Alemanha passa sufoco, mas empata com a Espanha e segue viva na Copa do Mundo

O Marrocos contou mais uma das grandes histórias da Copa do Mundo e com uma atuação correta do início ao fim venceu uma decepcionante Bélgica por 2 a 0, na segunda rodada da Copa do Mundo. Os gols da seleção africana aconteceram no segundo tempo.

A vitória leva o Marrocos, ao menos momentaneamente, para a liderança do Grupo F, com 4 pontos conquistados. A Bélgica fica na segunda posição, com 3 pontos, mas pode cair com a sequência da rodada, com o jogo entre Croácia e Canadá.

Impedimento salva a Bélgica

A seleção de Marrocos surpreendeu com a postura inicial de também tentar atacar. Mas a primeira boa chegada na frente foi da Bélgica, aos 5, quando Batshuayi foi lançado nas costas de zaga, chegou finalizando, mas foi travado pelo goleiro Mohamedi. Os belgas se animaram após o lance e conseguiram passar mais tempo próximo do gol adversário, mas sem levar muito perigo.

O domínio aumentou e o jogo ficou da maneira que era esperada. A Bélgica rodou a bola no ataque, procurou alternativas, mas teve problemas para furar a defesa marroquina. Os belgas só acertaram o alvo aos 18, quando Meunier pegou uma sobra na entrada da área, bateu colocado e Mohamedi defendeu sem dificuldades. O Marrocos respondeu com Ziech, em chute de longe e para fora.

Marrocos conseguiu equilibrar o confronto e também trocou passes no ataque, em um duelo muito truncado e com diversas perdas de posse dos dois lados. As duas equipes ainda mostraram lentidão na troca de passes, sem conseguir envolver o adversário. Chances de gol seguiram como raridade.

Uma finalização mais perigosa só aconteceu aos 35, quando Hakimi foi lançado pela direita, invadiu a área e chutou forte, por cima do gol. A emoção da partida só aconteceu nos acréscimos, aos 46, quando Ziyech cobrou falta, a bola passou por todo mundo e morreu na rede. No entanto, o gol foi anulado por impedimento de Saiss, que não tocou na bola, mas participou do lance na avaliação do árbitro.

Um feito sensacional

O segundo tempo começou com o jogo mais aberto, mas ainda cheio de erros no ataque. Jogador mais perigoso de Marrocos, Ziyech foi responsável pela primeira finalização, quando aos 5, puxou para a esquerda, bateu colocou e Courtois encaixou. A resposta belga veio pouco depois, com boa jogada de Eden Hazard, que chutou forte da direita e Mohamedi espalmou.

As chances de gol começaram a surgir, aos 12, Marrocos ficou no quase com Boufal, que puxou da esquerda para o meio, bateu forte e a bola saiu rente à trave, com muito perigo. O jogo seguiu com a seleção marroquina agora encontrando espaços pelo lado e com boas chegadas ao ataque. No talento, a Bélgica levou perigo aos 20, quando Mertens driblou na meia-lua, bateu forte e o goleiro rebateu.

A cena do final do primeiro tempo foi repetida e aos 28, em uma falta lateral, o Marrocos mandou a bola para a rede. No lance, em falta que parecia despretensiosa Sabiri bateu direto e enganou Courtois. Marrocos na frente. A Bélgica então foi com tudo para cima e Lukaku, sem estar 100%, foi acionar para entrar em campo.

A pressão foi grande, mas a Bélgica só voltou a assustar aos 37, em cabeçada de Vertonghen, que passou rente à trave. Marrocos se defendeu bem contra o adversário nervoso, teve contra-ataques, e sacramentou a sua vitória aos 47, quando Amrabat ganhou da marcação, rolou para o meio e Aboukhlal finalizou no alto para marcar. Vitória marroquina na Copa do Mundo após mais de duas décadas.

