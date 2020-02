O prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno, esteve reunido na tarde desta terça-feira, 04, com o deputado federal Alan Rick para tratar da liberação de recursos para o município e recebeu boas notícias. Uma das principais demandas de sua região, a construção do porto da cidade, obra orçada em R$ 1,5 milhão, deve ocorrer nos próximos meses, uma vez que Alan Rick já garantiu os recursos da obra, via Sudam, no Orçamento Geral da União de 2020.

Nos próximos dias o parlamentar participará do lançamento da ordem de serviço da reforma da quadra da Vila do Incra. A quadra será construída com recursos de sua emenda individual de R$ 300 mil. Também participa do lançamento das obras da ponte do ramal do Castanheira, outra emenda de sua autoria no valor de R$ 300 mil.

Alan viabilizou, ainda, emenda de R$ 300.000,00, para a construção das arquibancadas e da iluminação do campo da Colonacre, além de ter destinado R$ 400 mil para a Saúde Municipal entre 2018 e 2020. O parlamentar também entregou um ônibus escolar e uma caminhonete Hilux para o município, no ano passado.

“A obra do porto é um antigo desejo dos produtores, ribeirinhos, estivadores e comerciantes do município. O projeto já está pronto e o recurso garantido, graças ao esforço do presidente da SUDAM, Paulo Roberto Correia”, destaca Alan Rick.

SÉRGIO MORO

Antes de receber o prefeito, Alan Rick participou de uma audiência da bancada federal do Acre com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para pedir ajuda ao Governo Federal no enfrentamento a onda de violência que atormenta os acreanos. Em janeiro deste ano houve um aumento de 47% no número de homicídios em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, os assaltos, furtos e roubos de residência e veículos também aumentaram.

“A guerra de facções tem ceifado a vida de muitos jovens. A população está aterrorizada e o estado sozinho não tem condições de resolver esse grave problema. Como estive visitando os municípios acreanos durante o recesso, aproveitei e pedi ao ministro a manutenção dos postos da Polícia Federal em Santa Rosa do Purus e Marechal Thaumaturgo, uma vez que existe a informação, pelas prefeituras, de que poderiam ser desativados”, disse Alan Rick.

Sérgio Moro se comprometeu a realizar reuniões com os superintendentes da PF e PRF para tratar desse tema e disse estar atento a situação do Acre e que vai buscar instrumentos para atender ao pedido da bancada.

