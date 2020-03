Alan Rick disse que o técnico descumpre a lei do Programa Mais Médicos para satisfazer o CFM

EVERTON DAMASCENO

Diante dos inúmeros casos diagnosticados de Covid-19 em todo o Brasil, incluindo o Acre, que atualmente tem 11 casos comprovados, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o deputado federal Alan Rick (DEM) fez um pedido de urgência em todas as suas redes sociais para o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O parlamentar sugeriu que o responsável pela pasta no governo federal convoque os médicos brasileiros formados no exterior imediatamente para atuar no país, devido a pandemia que se instalou no território.

Mesmo apoiando Bolsonaro desde a sua candidatura ao cargo de presidente, Alan Rick criticou o ministro e disse que o técnico descumpre a lei do Programa Mais Médicos para satisfazer o corporativismo do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Na mensagem compartilhada, o político acreano também chama a atenção de Bolsonaro.

“Presidente Bolsonaro, os médicos brasileiros formados no exterior estão à disposição do país para ajudar no atendimento à população. A lei do Mais Médicos autoriza sua contratação. Não perca tempo”, enfatizou.

