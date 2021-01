O estado do Acre ainda é um abastado para o resto do País, isso é verdade. Recentemente o senador da república Sérgio Petecão (PSD), declarou ao vivo no programa ao vivo de rádio do estado, comandado pelo jornalista Jairo Carioca, que as prestadoras Oi e Vivo, “são uma porcaria”.

Em mais um apagão por cerca da cinco horas, sequer um comunicado foi feito para justificar. Durate toda a tarde desta sexta-feira (8) e somente por volta das 20 horas, aos poucos e ainda está normalizando neste sábado.

Segundo a empresa DSTelecom, que é uma das fornecedoras terceirizada de internet na fronteira, o rompimento ocorreu dentro dos limites do município de Capixaba, distante cerca de 78km da Capital.

Ligações de telefone fixo também foram afetados. Somente uma operadora via celular funcionava precariamente. Como já foi anunciado anteriormente, sem uma fiscalização por setores responsáveis e a bancada federal acreana em Brasília, tais empresas ‘deitam e rolam’ para o Estado, oferecendo o que tem de pior em comunicação.

