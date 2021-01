Uma pessoa trabalhadora e muito querida por todos. É assim que amigos de trabalho e a família do agente socioeducativo Vilson da Fonseca Dantas, de 62 anos, vão sempre lembrar dele. O agente morreu nessa terça-feira (5) na UTI do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), após 10 dias internado.