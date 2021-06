Advogado de preso pela morte de Andrade conta detalhes do crime; “Preditado”, diz polícia

A defesa de , Geraldo Freitas Junior, preso por matar o médico acreano Andrade Lopes Santana, de 32 anos, em São Gonçalo dos Campos, na Bahia, disse que o crime não foi provocado por nenhum tipo de premonição e, segundo o seu advogado, ele não tinha a intenção de matar, mas a polícia acredita que o crime foi planejado.

Em seu depoimento à polícia, Geraldo, que também é médico e era amigo da vítima, teria contado que um familiar, que ele tinha como seu ‘guia espiritual’ avisou que ele seria assassinado por dois colegas de profissão. O advogado de Júnior disse que a suposta guia é a mãe do suspeito que teve um sonho meses antes do ocorrido e comentou com o filho, como um alerta, mas garantiu que isso não tem a ver com a morte de Andrade.

“O crime não tem nenhuma relação com isso. Tanto que ele só lembrou desse detalhe quando já estava em poder da polícia”, disse o advogado Guga Leal em entrevista ao G1 Bahia.

Leal disse que Andrade teria trocado mensagens de texto com um desafeto de Geraldo, o que levou a desconfiar e relembrar o aviso da mãe, com isso Geraldo e Andrade teriam discutido. “Ele pegou o celular de Andrade para guardar, já que iam entrar no rio. Quando pegou, viu a conversa dele com esse inimigo e perguntou se eles estavam armando algo. Foi aí que começou o desentendimento”.

O advogado informou também que antes de seu cliente ver essas mensagens, no dia do crime, não havia nenhuma desconfiança na amizade dos dois. Já na moto aquática, a discussão foi tomando uma proporção maior e Geraldo continuou pressionando Andrade e, diante da negativa em entregar o celular, apontou a arma para a cabeça dele. Segundo Guga Leal, ele teria tirado a mão da moto, que automaticamente parou na água e, no susto, teria atirado contra a vítima de modo não intencional.