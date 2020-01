Por Alcinete Gadelha, G1 AC

A advogada Josimeire Teixeira Pereira foi solta na manhã desta quinta-feira (23), após mais de um mês presa no Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul, no interior do estado. Agora, ela vai cumprir prisão domiciliar.