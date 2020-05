Por Aline Nascimento

A Polícia Federal do Acre cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Brasileia, interior do Acre, em uma ação que investiga o crime de tráfico humano no estado. As medidas judiciais foram cumpridas após a polícia encontrar, durante fiscalização preventiva feita na semana passada, dois adolescentes do Egito que estavam na cidade acreana desacompanhados e sem registros de entrada no Acre.