Um adolescente de 15 anos foi vítima de afogamento na tarde desta sexta-feira, 29, no Parque do São Francisco, localizado nas proximidades da Avenida Antônio da Rocha Viana, região do bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Populares informaram que o adolescente estava brincando pular de “facada” de uma passarela acima do igarapé que está transbordado e começou a se afogar. Os amigos não conseguiram tirar a vítima de dentro do igarapé, e um homem que passava pelo local em sua bicicleta identificado como Marcos Fábio, ao ver o adolescente desmaiado, pulou no igarapé e retirou a vítima que já se encontrava 4 minutos nas águas poluídas do São Francisco.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Os paramédicos fizeram massagens cardíaca por aproximadamente 15 minutos e o adolescente conseguiu retomar os batimentos cardíacos.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. A Polícia Militar esteve no local e ajudou nos procedimentos médicos e em seguida entraram em contato com familiares.

Comentários