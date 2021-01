O enfermeiro dedica seus dias de idas e vindas entre Feijó e Manuel Urbano, uma missão nada fácil, porém satisfatória para quem ama a profissão como ele.

Luciano Tavares

Ao receber a vacina Oxford/AstraZeneca, o enfermeiro Kalil Oliveira, que atua na linha de frente no combate à covid-19 em Feijó e Manuel Urbano, relatou a emoção de ser imunizado contra o vírus.

___________________

Ele lembra que perdeu familiares e colegas de profissão para a covid-19, mas agora vacinado diz ter esperança de que é possível vencer a doença.

____________________

“Teve dias que trabalhei três semanas seguidas sem um dia de folga, mas eu sei que tudo valeu a pena e dei o meu melhor pra dar um pouco de esperança e qualidade de vida aos nossos pacientes. A vacina é um portal pra dias melhores, que venha mais para todos e que tudo isso logo passe. Um filme se passa em nossas mentes ao receber a vacina contra covid 19.”

O enfermeiro dedica seus dias de idas e vindas entre Feijó e Manuel Urbano, uma missão nada fácil, porém satisfatória para quem ama a profissão como ele.

“Eu, que desde o primeiro dia estou na linha de frente tanto na atenção básica quanto na unidade hospitalar servindo 2 cidades, Feijó e Manoel Urbano. Nesses meses perdi colegas de profissão, parentes e vi de perto a devastação que esse vírus causou”, relata.

O Acre recebeu no sábado passado mais de 5 mil doses da vacina de Oxford. As doses foram distribuídas para profissionais de saúde do interior e idosos de casas de acolhimento.

Comentários