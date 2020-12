O adolescente Luiz Angel Gonzales, de 14 anos, de nacionalidade boliviana, que estava internado no Hospital da Criança há três meses, em Rio Branco, morreu na tarde desta quarta-feira, 2, devido à complicações do quadro clínico dele. O caso de Angel foi relatado aqui no Notícias da Hora. O garoto tinha uma doença rara chamada de “pênfigo vulgar”.

Eidy Roca Lopez, de 33 anos, mãe de Luiz Angel, que o acompanhou durante todo o tratamento em Rio Branco, pediu ajuda ao Consulado Boliviano, que fica em Brasileia, mas sem sucesso. Ela pede o translado do corpo de Angel para seu país de origem. O governo boliviano alega que está em transição e por isso “nada pode ser feito”.

O médico boliviano Orlando Cardozo, que cuidou do garoto na Bolívia, disse em rede social que o governo boliviano trata o Departamento de Pando como “quase um enteado”.

“Lamentavelmente, acaba de falecer esta criança, em Rio Branco- Brasil. Tomara que um dia alguém veja que Pando é quase um enteado boliviano, não acho nem isso, porque até uma madrasta dá amor e carinho”, destacou.

E a acrescentou: “Pando continua dependendo do lado brasileiro para cuidar da saúde dos mais graves. Você conhece uma ironia do destino que o governo seja este nacional, departamental ou municipal são a mesma escória, nem os ajudam a tirá-los, muito menos a devolvê-los”.

Luiz Angel Gonzales estava internado em isolamento, no Hospital da Criança, desde o dia 31 de agosto de 2020. O garoto não tinha previsão de alta médica.

