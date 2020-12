Para não deixar pacientes nos corredores, as equipes instalam as vítimas em leitos vazios de outras enfermarias, o que prejudica e sobrecarrega outros atendimentos. A maioria, segundo a direção da unidade, são pacientes vítimas de acidentes de trânsito de moto. Entre terça (1º) e quarta (2), quatro pessoas que precisam de atendimento ortopédicos deram entrada na unidade.

“O que acontece para a gente não manter esses pacientes no corredor que, eventualmente, acontece ficar um ou outro no corredor, são encaminhados para outras enfermarias e falta espaço para outros pacientes serem atendidos adequadamente. A gente está muito preocupado com isso, chama a atenção da sociedade, porque é muito ruim nós vermos um indicador desses que está intimamente relacionado com a imprudência dos motociclistas e motoristas no trânsito de Rio Branco”, criticou o diretor-geral do PS, Areski Peniche.

Acidentes de trânsito

Dados do Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC) mostram que já foram registrados mais de 2 mil acidentes de trânsito no estado acreano até o mês de outubro. Foram ao todo 2.153 acidentes. Desse total, 26 vítimas não resistiram e morreram.

O número registrado esse ano é 26,64% menor que o total de acidentes contabilizados até outubro de 2019, quando foram registrados 2.935 com 27 vítimas fatais. O relatório foi divulgado pelo Detran-AC à Rede Amazônica Acre.