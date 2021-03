O crime ocorreu no dia 19 de abril de 2019, na Rua Álvaro Inácio, Conjunto Esperança III. De acordo com informações da polícia divulgadas na época, Lopes estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.

A advogada de Silva, Octavia de Oliveira Moreira, informou que ele nega participação no crime. Ainda segundo ela, como faltaram testemunhas de acusação, a audiência não foi concluída e uma nova ainda deve ser marcada. O acusado está preso no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

“Ainda não tem nada na defesa, porque ainda não foi realizada a instrução criminal. Mas, de antemão, ele nega a autoria do crime. Agora vamos aguardar a nova data da audiência, onde vão ser ouvidas as testemunhas do Ministério Público, aí sim serão realizados os debates e as alegações. Ele não foi ouvido ainda”, disse a advogada.