O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (SINPOL/AC), atendendo a convocação nacional da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol), convoca todos os associados e a categoria em geral para a mobilização nacional “Lockdown da Segurança Pública: Policiais Civis exigem respeito”. O ato ocorre na próxima segunda-feira, 22, das 8 às 13h, com paralisação do Policiais Civis, em todas as unidades policiais do Acre.

O ato nacional pleiteia a Priorização dos Policiais Civis em Campanha de Vacinação do Covid-19; além de protestar contra a PEC 186 (agora Emenda Constitucional 109/2021) que congelou salários e direitos dos servidores públicos; e a PEC 32/20, que trata da Reforma Administrativa. E em âmbito estadual, também será pleiteado o pagamento dos Retroativos de Promoções, Titulações e Verbas Indenizatórias.

“O lockdown constitui-se da paralisação do atendimento durante o horário de expediente. Solicitamos que todos os Policiais Civis usem preto durante o ato e se disponham a explicar à população o motivo da paralisação; deixando claro que não queremos prejudica-los, mas sim lutar por um direito nosso”, explica o presidente do Sinpol, Alexandre Oliveira.

